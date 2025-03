Champions League, c’è Monza-Perugia. All’Opiquad derby d’Europa ad alta tensione

Ultima gara casalinga della stagione per la Mint Vero Volley Monza che oggi dalle 20.30 sfiderà la Sir Susa Vim Perugia nell’andata dei quarti di finale di Champions League. I ragazzi del Consorzio, dopo aver conquistato all’ultimo respiro una salvezza che ormai sembrava quasi impossibile, scenderanno in campo senza nulla da perdere contro i campioni d’Italia, consapevoli che eliminare Gianelli e compagni volando alla Final Four di Lodz in Polonia sarebbe un’impresa se possibile ancora più grande.

Lo sa bene anche coach Massimo Eccheli: "Per noi è un onore poter disputare un quarto di finale di Champions League contro una delle squadre più forti al mondo. Siamo determinati a dare il massimo, con la consapevolezza che solo mettendo in campo ogni nostra risorsa potremo contrastare Perugia e lottare con tutte le nostre forze per un posto nella Final Four". Gli ha fatto eco Luka Marttila: "Quella di stasera sarà sicuramente una grande sfida. Avendo raggiunto la salvezza in campionato ci siamo tolti un grande peso e penso che questo ci aiuterà a giocare in Champions con la mente più libera. Sarà un match difficile, ma non impossibile. L’abbiamo visto nell’ultimo confronto, dove siamo riusciti a giocare quasi alla pari. Dovremo essere bravi a contenere il loro servizio e sfruttare al meglio il fattore campo".

Pochi i dubbi di formazione, con lo schiacciatore finlandese confermato titolare al pari di Erik Rohrs, anche perchèéOsmany Juantorena ha rescisso il contratto che lo legava al Consorzio chiudendo in anticipo un anno vissuto quasi interamente in panchina, complici gli infortuni. Non ci sarà neanche capitan Thomas Beretta per una frattura da stress alla caviglia che gli costerà un mese di stop. In sostanza, tornerebbe in campo solo in una eventuale semifinale. I centrali quindi saranno Gabriele Di Martino e Taylor Averill, visto che almeno in Europa non bisogna fare i conti con la regola degli stranieri in campo che ha condizionato la stagione di Superlega di Monza. Il match di ritorno sarà in programma giovedì 20 marzo in Umbria e, a meno di colpi di scena, sarà l’ultimo dell’annata.