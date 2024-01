Champions league. La sconfitta con Istanbul non fa male, Milano vola ai quarti da prima del girone

Si è interrotta dopo sedici vittorie tra campionato e coppe la striscia positiva dell’Allianz Vero Volley Milano, sconfitta al tie-break tra le mura amiche dalle bicampionesse d’Europa in carica del VakifBank Istanbul ma comunque qualificata da prima del girone A direttamente ai quarti di finale di Champions. Le ragazze di Gaspari, arrivate a punteggio pieno a quest’ultima giornata dopo aver vinto per 3-0 in casa delle turche, sono scese in campo sapendo che avrebbero avuto bisogno di 32 punti per la matematica certezza del primato e questo probabilmente le ha condizionate. Nel primo set, si sono visti tanti errori in attacco, con le ospiti decise a portarsi a casa un successo importante per accoppiamenti sulla carta più agevoli. La squadra del Consorzio con le titolari in campo anche nel secondo parziale ha faticato, mentre l’ex Jordan Thompson e la brasiliana Gabi hanno continuato a spingere. Una schiacciata di Dana Rettke per il 12-15 ha comunque dato la matematica certezza della qualificazione diretta, senza passare dai playoff, che invece vedranno protagoniste le turche. Da lì in poi si è giocato quindi per onor di firma, per la gioia dei 4647 spettatori (tra cui Paolo Maldini) accorsi all’Allianz Cloud: Milano ha iniziato a giocare con Paola Egonu da ex come al solito top scorer. Al resto hanno pensato i muri di Sylla, Heyrman e Sonia Candi che hanno mandato tutti al tie-break, dove però le ragazze di Giovanni Guidetti si sono ritrovate.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-VAKIFBANK ISTANBUL 2-3 (20-25, 17-25, 25-22, 25-18, 12-15)

Andrea Gussoni