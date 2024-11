Champions League. Numia in scioltezza. Porto superato 3-0 alla prima in Coppa

Esordio vincente in Champions League per la Numia Vero Volley Milano che apre la sua campagna europea travolegendo 3-0 il Porto. All’Opiquad Arena di Monza, coach Stefano Lavarini fa rifiatare la capitana della Nazionale Anna Danesi e il libero Satomi Fukudome, ma nel primo tempo non ci sono problemi contro le lusitane. Più equilibrato il secondo parziale, con le padrone di casa che non spingono al massimo delle loro potenzialità e hanno bisogno dei vantaggi per un raddoppio che comunque chiude di fatto le ostilità. Nel terzo set, Alessia Orro e compagne piazzano subito il break vincente e, guidate da Nika Daalderop (nella foto), puntuale in attacco, non si voltano più indietro. Nel finale c’è spazio anche per il debutto nella massima competizione europea di Ludovica Guidi, oltre che per Anastasia Guerra, Lamprini Konstantinidou, Radostina Marinova e Juliette Gelin, già subentrate in precedenza. La Numia Vero Volley Milano tornerà in campo domenica nel derby di serie A1 contro l’Eurotek Uyba Busto Arsizio (entrambe le squadre sono reduci da tre vittorie di fila in campionato) mentre martedì sarà il giorno della seconda fatica europea, con le slovene del Calcit Kamnik.

NUMIA VERO MILANO-FC PORTO 3-0 (25-15, 27-25, 25-17)Andrea Gussoni