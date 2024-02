Champions League. Oggi i biancorossi sapranno l’avversaria

Tra oggi e domani si completeranno gli accoppiamenti dei quarti di finale della Champions League. Sono infatti in programma le sfide di ritorno del turno "playoff" e la cosa riguarda la Lube che attende di scoprire se la sua avversaria sarà lo Zaksa o l’Halkbank. Compagini in campo questo pomeriggio ad Ankara (ore 18 locali, ma sono 2 ore avanti) e si riparte dopo il successo 3-2 ottenuto dai polacchi all’andata. Una vittoria non così rassicurante, specie se devi giocare senza lo schiacciatore mancino Sliwka e se dall’altra parte ci sono volponi come Ngapeth e un bombardiere come Abdel Aziz. Mai come oggi i tri-campioni d’Europa dello Zaksa rischiano di essere detronizzati. Vedremo. Per la Lube cambia poco tutto sommato e sarebbe comunque un bis in cerca di rivincita. Lo Zaksa infatti la eliminò nel 2021 con Blengini che subentrò a De Giorgi dopo la gara d’andata e l’Halkbank ha fatto la stessa cosa l’anno scorso. I turchi per qualificarsi devono vincere 3-0 o 3-1, in caso di 3-2 deciderà il Golden Set.

an. sc.