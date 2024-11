Champions League. Stelle al Forum. Milano sfida. Conegliano

È arrivato il giorno di Numia Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano. Andrà in scena in un Unipol Forum di Assago che si preannuncia tutto esaurito il big match tra le prime due della classe del nostro volley, la riedizione dell’ultima finale di Champions League oltre che della Supercoppa Italia a Roma. Le pantere, uscite quasi sempre vittoriose dagli ultimi scontri diretti (per non dire sempre, quando contava e c’era in palio un titolo), faranno visita alla squadra del Consorzio, reduce da cinque successi di fila e soprattutto tornata praticamente al completo. Paola Egonu (nella foto), dopo due mesi di stop, non è ancora al top, ma domenica in casa di Talmassons ha giocato da titolare, cosa che dovrebbe fare anche stasera, in diagonale con Alessia Orro, rimasta a riposo qualche giorno per un problema non grave al ginocchio.

Resta da capire se verrà battuto il record di spettatori per una partita di campionato di volley femminile stabilito lo scorso anno nello stesso impianto tra le stesse squadre (12.562). Il Consorzio in queste settimane di promozione dell’evento ha fatto di tutto. Saranno numerose le attività che coinvolgeranno il pubblico, dal campo allestito ai visori 3D e photo booth per scattare foto virtuali con le giocatrici. Tanti poi i vip del mondo dello sport, spettacolo e tv che siederanno a parterre. Coach Stefano Lavarini è però concentrato sul campo: "Questa partita rappresenta un’importante occasione di crescita. L’obiettivo è fare bene, guadagnare consapevolezza e consolidare la fiducia in vista dei prossimi, fondamentali impegni. Mi aspetto un’arena gremita, uno spettacolo di alto livello per tutti i tifosi e un’esperienza da vivere intensamente".

Andrea Gussoni