Champions League, vola Monza. Strepitosa Vero Volley. Fenerbahçe a secco. Qualificazione ipotecata

Seconda vittoria di fila in Champions (la terza considerando anche quella con Verona in Superlega) per la Mint Vero Volley Monza che si è imposta anche a Istanbul col Fenerbahce: 3-0. I ragazzi di Eccheli, reduci dal successo all’esordio assoluto nella massima competizione europea al tie-break con l’Olympiacos, hanno piazzato una seria ipoteca sulla qualificazione. I padroni di casa sono partiti bene ma Zaytsev (16 punti, nella foto) e compagni hanno rimontato per un pesantissimo 23-25. Da lì è stato tutto in discesa, con Lawani titolare nel ruolo di opposto (dopo il gran finale coi greci la settimana scorsa) che ha firmato il raddoppio prima di chiudere i conti da top scorer (17 punti). Monza sembra aver superato il periodo più difficile e tornerà in campo domenica in casa dei campioni d’Europa dell’Itas Trentino. Sarà la riedizione dell’ultima semifinale scudetto: per i brianzoli un successo (che profumerebbe di impresa) sarebbe fondamentale per restare in corsa alla qualificazione per i quarti di Coppa Italia.

FENERBAHCE-MINT VERO MONZA 0-3 (23-25, 20-25, 23-25) Andrea Gussoni