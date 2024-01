Chinenyeze. "Servirà pazienza in questa gara»

Oggi si arriva al confronto n.27 tra i due club e finora la Lube ha avuto la meglio in 19 circostanze. Non l’ultima perché all’andata l’Allianz la mise al tappeto 3-0, centrando (con Porro titolare dopo un infortunio) la prima vittoria in campionato. fece più ace ma commise molti più errori e si beccò il doppio dei muri. Alla vigilia in casa biancorossa ha parlato il centrale Barthelemy Chinenyeze, nella stagione 2021-2022 in maglia meneghina: "Veniamo da una vittoria in Champions, un risultato importante perché ci siamo confermati testa di serie in Europa e, più in generale, per la fiducia trasmessa. Il successo di mercoledì ci ha dato energia in vista di un match difficile contro Milano, squadra che ha un’identità ben definita. L’Allianz è insidiosa dai nove metri e si esprime bene grazie alla capacità di difendere molto e rigiocare i palloni difficili. Dovremo avere pazienza e spingere a tutto fuoco quando ne avremo l’opportunità. Per noi la prima sfida è non farci sorprendere nel confronto tra battuta e ricezione".

Così invece l’omologo Matteo Piano, capitano degli avversari: "Rispetto alla gara di Cev di giovedì sera, quella con la Lube sarà un’altra storia, un’altra partita. Giocare così tanto, numerose partite difficili, ti abitua ad affrontare ogni sfida come una gara a sé stante. Loro sono una grande squadra, ma lo siamo anche noi, sarà una bella partita". Coralmente i team hanno statistiche davvero simili per percentuale d’attacco, efficacia al servizio e in ricezione, Milano è migliore per muri/set, trascinata dall’argentino Loser (4 all’andata) che comanda la specialità in tutta la SuperLega. L’Allianz ha mantenuto l’equilibrio in attacco nonostante l’arrivo di Kaziyski (nessuno tra i top 20), nella Lube invece spiccano Lagumdzija 5° bomber del torneo e il baby fenomeno Nikolov settimo.

Andrea Scoppa