COACH BLENGINI. "Non sfruttate le occasioni per chiudere la gara»

"Sapevamo che sarebbe stata una partita da guerrieri, e credo che i ragazzi l’abbiano anche fatta, però quando abbiamo avuto le nostre occasioni per chiuderla non le abbiamo sapute sfruttare". È, in sintesi, il pensiero di Gianlorenzo Blengini, coach della Lube, dopo la sconfitta interna con Verona. In particolare è grossa la delusione per il finale di quarto set, quando i biancorossi, avanti di tre punti (23-20), hanno subito la rimonta avversaria: "Non siamo riusciti a fare cambio palla sul turno in battuta di Dzavoronok – spiega il tecnico – e quello è stato uno dei momenti decisivi della sfida. Poi un altro passaggio a vuoto c’è stato al tie break, dopo aver cambiato campo in vantaggio. Ecco perché c’è rammarico e penso che sia normale nel momento quando si conduce due set a zero e alla fine si perde. Ora ci aspetta una gara di campionato molto impegnativa a Monza. Sono tutte battaglie, ne siamo consapevoli: sono partite in cui bisogna lottare, giocare con la cattiveria giusta. Il campionato italiano ci propone sfide del genere in ogni giornata del calendario". Amarezza anche nelle parole di Aleksandar Nikolov: "Eravamo partiti molto bene, ma quando Verona, a partire dal terzo set, ha alzato il proprio livello, non siamo stati in grado di tenere botta, accusando problemi in ricezione e sbagliando qualche battuta di troppo. In chiave Coppa Italia contavano solo i tre punti, ci dispiace molto non essere riusciti a raggiungere l’obiettivo". Infine, le considerazioni del centrale francese Barthelemy Chinenyeze: "Quando Verona ha cominciato a battere forte abbiamo sofferto tanto. Quindi è su questo che dovremo lavorare in allenamento. Ora pensiamo alla prossima partita, a Monza, che all’andata ha vinto a casa nostra. Un motivo in più per dare il massimo e poterla battere".

m. g.