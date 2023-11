Coach blengini. "Sarà una gara molto combattuta»

Così coach Gianlorenzo Blengini ha presentato la trasferta nella città della Ghirlandina: "Le partite tra e Modena si presentano da sole. Giocheremo al PalaPanini, un palazzetto caldissimo, questo favorirà lo spettacolo. Gli spalti pieni sono un bel motore per la parte emotiva e l’adrenalina dei match. Dobbiamo farci trovare pronti in vista di una gara combattuta. Di sicuro sarà necessario giocare con decisione, senza perdere fiducia durante i momenti scomodi. Chi supera le problematiche più in fretta e senza troppi strascichi si spiana la strada per andare lontano". Per i gialloblù parola allo schiacciatore Vlad Davyskiba, lo scorso anno a Monza: "La gara di mercoledì mi ha lasciato molte sensazioni positive, non ho giocato nel mio ruolo ma finalmente ho ritrovato il feeling con il servizio che è una delle mie armi più forti. Sappiamo quanto sia importante in questo campionato mettere in difficoltà gli avversari con la battuta, è fondamentale staccare da rete il palleggiatore per potersi organizzare con muro e difesa".