COACH DELLA LUNGA CHIEDE MASSIMA CONCENTRAZIONE PER MANTENERE LA TESTA DELLA CLASSIFICA. Ancona, vietato distrarsi: la capolista domani a Civitanova col fanalino di coda

"Vietato distrarsi". Lo chiede coach Dore Della Lunga alla propria squadra in vista della ripresa del campionato dopo le festività pasquali. Ancona, capolista del girone E della B maschile, scenderà domani a Civitanova, ultima della classe. Fischio d’inizio alle ore 18 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Per un testa coda tra la The Begin Ancona contro la Cucine Lube Civitanova. Trentadue i punti di differenza in classifica delle due squadre (48 i punti accumulati da Ancona, 16 quelli della Lube), con i dorici che hanno un solo obiettivo: vincere da tre punti per confermare e semmai aumentare il vantaggio sulle inseguitrici (Osimo 41, Ferrara 40, Castelferretti 38). ‘’Dovremo restare concentrati, non abbassare la guardia, consapevoli che sarà un match difficile, per lo più da giocare fuori casa - riflette Dore Della Lunga, allenatore dorico -. La Lube è un gruppo molto giovane, di prospettiva e di talento. Sono cresciuti molto da inizio anno, ottenendo risultati importanti nelle ultime uscite. E sono in lotta per la salvezza, quindi saranno agguerriti. Assolutamente vietato farli esaltare. Se prendono fiducia riescono a far cose che nemmeno loro sanno di avere nel proprio bagaglio tecnico, poi è complesso tenerli a bada. Sarà fondamentale mettere in campo il nostro gioco, quello che abbiamo mostrato fino a oggi. Ci stiamo allenando duramente e sabato faremo di tutto per vincere. Ci restano cinque partite, serve la massima determinazione". Ancona nel nuovo anno non ha sbagliato una partita, ottenendo solo vittorie.