Questa sera alle 20. L’Allianz cerca riscatto: "Occasione per rifarsi»

Il campionato dell’Allianz Milano è iniziato al di sotto delle aspettative. Il club è a quota sei punti, quartultimo, con due sole vittorie ed è reduce da una bruciante sconfitta, per il modo il cui è arrivata e per il livello espresso, contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Oggi, sabato e mercoledì i lombardi, in tutte le tre occasioni in casa, hanno la ghiotta occasione di riscattarsi. Si parte questa sera alle ore 20 per l’anticipo della decima giornata di Superlega contro Cisterna Volley. Il match era previsto per l’uno dicembre, ma l’impianto non sarà disponibile per il Milano Premier Padel.

Per non essere "sfrattati" i ragazzi di coach Piazza giocheranno l’infrasettimanale e poi saranno ancora in campo sabato contro Grottazzolina. I pontini sono reduci dalla vittoria contro Padova e cercheranno di continuare il trend positivo. "Dopo la sconfitta di domenica contro Piacenza – spiega Piazza - l’ho detto subito alla squadra nello spogliatoio. Oggi abbiamo l’occasione per rifarci contro Cisterna in casa, poi sabato ci sarà Grottazzolina e mercoledì prossimo Roeserale per la prima partita di Champions. Ci sono tutte le condizioni per metterci all’opera e mostrare che non siamo quelli di domenica scorsa" Si attende una reazione di squdra e dei singoli. Nessuno ha brillato in queste giornate anche se è in crescita Louati e Kaziyski sta disputando, dall’alto dei suoi 40 anni, un inizio di Superlega, più brillante dell’anno scorso ( 2 attacchi vincenti per raggiungere quota 5000). Ci si aspetta di più dalla rivelazione dello scorso anno, Reggers e dal centro con Schnitzer in grossa difficoltà e Caneschi altalenante. Piazza ha recuperato pure Otsuka, che ha giocato qualche minuto nelle ultime giornate e il capitano Piano.

Giuliana Lorenzo