Prima notte europea per Milano. All’Opiquad Arena arriva il Porto

Scatta stasera alle 20.00 dall’Opiquad Arena di Monza la stagione europea della Numia Vero Volley Milano. Le vice-campionesse d’Europa, reduci dalla sconfitta al tie-break nella finale tutta italiana della scorsa stagione ad Antalya con la Prosecco Doc Imoco Conegliano, quest’anno puntano in alto in Champions League, a partire dal debutto casalingo con il Porto, qualificatosi lo scorso ottobre grazie alla vittoria nel terzo round di qualificazione contro CV Gran Canaria. Le lusitane sembrano un avversario alla portata della squadra del Consorzio che potrebbe anche optare per un po’ di turnover, dopo le tre partite vinte in una settimana in serie A1 e in vista del dervy lombardo contro una Eurotek Uyba Busto Arsizio in formissima, in programma domenica alle 18. In ottica qualificazione stasera sarà fondamentale portare a casa i tre punti, possibilmente senza perdere set per strada, in attesa dei più probanti impegni contro le slovene del Calcit Kamnik (prossima avversaria in esterna martedì 12 novembre) ma soprattutto per la terza volta con il VakifBank Istanbul.

Il club turco negli scorsi giorni è stato accostato a Paola Egonu (tornata ad allenarsi con Milano dopo l’operazione alle fosse nasali) ma il caso sembra chiuso dopo le ultime smentite dei diretti interessati. L’opposto di Cittadella non sarà a disposizione ma il rientro in campo lentamente si avvicina e potrebbe avvenire nel big match del 22 novembre al Forum di Assago contro Conegliano. Coach Lavarini è concentrato per ora sulla prima partita di Champions: "Ospitiamo il Porto, una squadra che conosciamo poco. Indipendentemente dalle caratteristiche dell’avversario dovremo cercare di imporre il nostro gioco e ritmo. Sappiamo che ogni vittoria e ogni set nella Pool può fare la differenza alla fine, quindi fin dal principio ci impegneremo a dare il nostro meglio". Gli ha fatto eco capitan Alessia Orro: "Finalmente è arrivato il momento di scendere in campo per la Champions League, una competizione prestigiosa e ambita. Debutteremo in casa, quindi il sostegno del nostro pubblico sarà fondamentale per iniziare al meglio l’avventura. Speriamo sia una bella partita, tanto da giocare quanto da vedere, anche in vista degli altri appuntamenti del mese". Sarà la prima apparizione nella massima competizione europea per sei atlete del Consorzio: Ludovica Guidi, Anastasia Guerra, Lamprini Konstantinidou, Radostina Marinova e le libero, Satomi Fukudome e Juliette Gelin.

Alcune di loro potrebbero avere un’occasione da titolari, lasciando riposare chi finora ha giocato di più, come le campionesse olimpiche Danesi e Sylla o Cazaute.