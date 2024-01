"Composizione degli staff delle nazionali di volley: pronti a cacciare il pass olimpico e puntare alla medaglia a Parigi"

Mentre il volley di club vive uno dei weekend più importanti dell’anno con la disputa della Final Four di Coppa Italia a Bologna, quello delle nazionali ufficializza gli staff che andranno a caccia del pass olimpico prima e poi, si spera (ma il ranking è incoraggiante), di una medaglia a Parigi.

Il consiglio federale della Fipav ha deliberato la composizione degli staff azzurri.

Nessuna sorpresa in quello della nazionale maggiore maschile che è confermato, con Ferdinando De Giorgi capo allenatore, Massimo Caponeri suo vice, Nicola Giolito come assistente e preparatore atletico, Giacomo Tomasello come assistente.

Nella squadra femminile Julio Velasco guiderà uno staff nel quale avrà come vice Massimo Barbolini, come assistente Lorenzo Bernardi e anche Manuela Leggeri, bandiera del volley femminile azzurro, che sarà fondamentale nel dialogo con lo spogliatoio.

L’Under 22 maschile sarà guidata da Vincenzo Fanizza, la nazionale di sitting volley femminile da Amauri Ribeiro, quella femminile da Alireza Moameri.