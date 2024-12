Conegliano, triplete Mondiale: Haak guida l’Imoco nella storia

Hangzhou, 22 dicembre 2024 – Tricampioni del mondo. Conegliano vola sempre più in alto nella storia del volley al femminile, aggiudicandosi la finale del Mondiale per Club ad Hangzhou in Cina.

La formazione veneta ha nettamente sconfitto le padrone di casa Tianjin Bohai Bank per 3 a 0 (set: 25-21; 25-15; 25-20). Per Conegliano si tratta del terzo titolo iridato dopo quelli del 2019 e del 2022, merito in gran parte dei 25 punti messi a segno dall’opposto Haak.

Ciliegina sulla torta nell’anno d’oro della pallavolo azzurra. Oggi le ragazze di coach Daniele Santarelli possono aggiungere un nuovo trofeo alla loro bacheca, dopo aver conquistato per la sesta volta la Coppa Italia, il settimo Scudetto, l'ottava Supercoppa italiana e la terza Champions League.

La partita. Per Conegliano, eccellente la prestazione in finale dell'opposto Isabelle Haak (25 punti), delle schiacciatrici Zhu Ting (13 punti) e Gabi (10) e della centrale Sarah Fahr (11). Nel roster anche Cristina Chirichella, Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro In Cina la formazione veneta non ha perso nessuna partita.

Dopo aver sconfitto nella fase a gironi per 3 a 0 le brasiliane del Dentil Praia Clube (vice campionesse del Sudamerica), le vietnamite dell'LP Bank Ninh Binh (vice campionesse d'Asia) e le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki (campionesse d'Asia), in semifinale si erano facilmente liberate anche del Numia Vero Volley Milano (vice campione d'Europa) di coach Stefano Lavarini. Le milanesi, trascinate dalla sempre incontenibile Paola Egonu (22 punti), oggi hanno vinto la finale per il terzo posto battendo per 3 a 0 il Praia Club. (AGI)