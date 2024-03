Coppa CEv. Coach Medei ha guidato il Resovia al successo europeo

Martedì sera è stata assegnata la seconda coppa europea, sia per blasone che in ordine temporale, e l’ha vinta Giampaolo Medei. Il tecnico maceratese (foto) ha guidato all’exploit l’Asseco Resovia che ha superato nel doppio confronto di finale i tedeschi del Lunenburg. Per l’allenatore classe 1973 si tratta della seconda volta in carriera, aveva già vinto la Coppa Cev nel 2017 con il Tours, ma forse questo successo ha un sapore speciale perché non era mai accaduto per un club polacco. Non solo, per Medei è un bel biglietto da visita per quello che sarà il suo ritorno sulla panchina di Civitanova (salvo clamorosissimi colpi di scena) dopo la sfortunata esperienza tra l’estate 2017 e l’autunno 2018, quella delle sei finali raggiunte ma purtroppo tutte perse. Resovia si è imposta 3-0 nella gara di ritorno festeggiando già dopo la conquista del secondo set in virtù del blitz 0-3 ottenuto in Germania. Questi i parziali di martedì: 27-25, 25-18 e 25-22. Boyer (vecchia conoscenza della SuperLega) è stato top scorer grazie a 14 punti in due set, col 71% e 4 muri, è un "cavallo pazzo" ma resta un opposto di talento che potrebbe far comodo….Si tratta del secondo trionfo di un team polacco dopo la conquista della Challenge Cup da parte di Varsavia ai danni di Monza ed in semifinale di Champions c’è lo Jastrzebski Wegiel vicecampione d’Europa in carica. Risultati che confermano il valore del movimento polacco.

Andrea Scoppa