Coppa Italia A2 femminile. Nel 2021 le maceratesi hanno alzato il trofeo

Nel 2021 la Cbf Balducci ha vinto la Coppa Italia di A2 alla sua prima partecipazione. Oggi si giocano i quarti di finale di Coppa Italia di A2 volley femminile, oltre alla sfida tra Busto e Macerata, saranno in campo San Giovanni in Marignano (1A) contro Cremona (4B) dalla stessa parte del tabellone delle arancionere, mentre dall’altro lato ci sono i match Trento (1B)-Brescia (4A) e Messina (2A)-Offanengo (3B). Le vincenti delle gare di oggi strapperanno il pass per le semifinali che si disputeranno l’8 gennaio, la finale è in programma domenica 9 febbraio assieme alla Final Four della Coppa Italia A1.