Coppa Italia A2 maschile. Valchinov: "Macerata a Ravenna darà battaglia in gara1»

Domani alle 20 la Banca Macerata Fisiomed aprirà a Ravenna il capitolo Coppa Italia dopo un positivo finale di stagione culminato nella salvezza in A2 di volley maschile, differente il discorso per i romagnoli eliminati ai playoff da Siena. Così Samuil Valchinov (foto), schiacciatore bulgaro dei maceratesi, presenta la partita: "Ora – spiega – ci sentiamo più sollevati dopo avere tagliato il traguardo principale dell’anno, penso che entreremo nelle prossime partite completamente liberi sul piano mentale e saremo in grado di mostrare un ottimo livello. Sarà una battaglia".

Servono due vittorie per passare il turno: dopo gara1 ci sarà sabato 12 a Macerata gara2 e l’eventuale terzo match si giocherà in trasferta. Macerata arriva all’appuntamento riposata, Marsili e compagni hanno guardato da spettatori la prima fase dei playoff promozione e ora – dopo iI test match per mantenersi attivi - si apprestano ad affrontare il team ravennate, in quella che, auspicabilmente, potrebbe essere una rivincita dopo la sconfitta in regular season. Domani serviranno talento, determinazione e molta continuità.

L’umore in casa Consar potrebbe invece non essere dei più rilassati, la squadra ha dimostrato tutto il suo talento e la sua compattezza nel corso della stagione, ma è capitolata sotto le bocche di gioco senesi nel quarto dei playoff, abbandonando i sogni di gloria. L’opposto Guzzo, la banda Tallone e il libero Goi sono solamente alcuni degli interpreti che vorranno riscattarsi a partire già dal big match di domani.