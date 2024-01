Coppa Italia femminile. Vero Volley, tutto facile: è alla Final Four . Egonu e compagne lasciano briciole a Roma

Quarto di finale di Coppa Italia a dir poco a senso unico per l’Allianz Vero Volley Milano che ha schiacciato l’Aeroitalia Smi Roma con un nettissimo 3-0 qualificandosi così in carrozza per la Final Four, in programma al PalaRubini di Trieste il weekend del 17 e 18 febbraio. La squadra capitolina, capace di portare al quinto set le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano non più tardi di domenica scorsa, non è mai stata realmente in partita, complici dei problemi in ricezione mai visti a questo livello. Milano, dopo aver dominato un facilissimo primo set, ha poi addirittura chiuso 25-5 il secondo: un divario imbarazzante, frutto sì di una pioggia di ace (otto di squadra, cinque della sola Paola Egonu) ma anche di un irreale -31% di efficienza in ricezione. Solo Erblira Bici tra le ospiti ha messo giù due palloni mentre tutte le altre compagne hanno chiuso il parziale a zero. La situazione non è cambiata nel terzo set, con la squadra del Consorzio che ha continuato a martellare con la solita Egonu (top scorer dell’incontro con 21 punti, 7 servizi vincenti e 3 muri) ma anche le centrali Laura Heyrman e Raphaela Folie. Bene anche Myryam Sylla, in doppia cifra a quota 11. Alla fine il bilancio dai nove metri è stato di 16-1, un dato emblematico. Milano, attesa domenica dal derby lombardo contro la Volley Bergamo 1991, in semifinale fra tre settimane se la vedrà con la Savino del Bene Scandicci, che ha piegato la Wash4green Pinerolo 3-1.

ALLIANZ VERO MILANO-AEROITALIA SMI ROMA 3-0 (25-16, 25-5, 25-15) Andrea Gussoni