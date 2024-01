Coppa Italia, Perugia vola alla Final Four: Modena fuori

Perugia, 4 gennaio 2024 – È Perugia l'ultima squadra qualificata alla Final Four della Unipol Arena di Bologna che fra il 27 e il 28 gennaio assegnerà la 46esima Coppa Italia di volley. Al PalaBarton l'ultimo quarto di finale in programma vede i Block Devils campioni del mondo imporsi sulla Valsa Group Modena per 3-0, con parziali di 25-22, 25-16, 25-18.

Perugia sfiderà dunque l'Allianz Milano - che ieri ha eliminato i campioni in carica di Piacenza - il 27 gennaio alle 18.30. Lo stesso giorno, ma alle 16, si giocherà l'altra semifinale che metterà di fronte Trento e Monza. Il 28, alle 15.45, la finale.