COPPA ITALIA serie a2. Occasione Futura. Semifinale secca in casa della Omag

La Futura Volley Busto Arsizio cerca l’impresa a San Giovanni Marignano per volare in finale di Coppa Italia di Serie A2, prevista il 9 febbraio a Bologna. La squadra bustocca allenata da Andrea Beltrami, prima nel girone B della A2, scenderà in campo stasera alle 20.30 al Palamarignano per affrontare le padrone di casa della Omag MT San Giovanni in Marignano in una gara secca. Dopo la delusione dell’anno scorso, quando la Futura fu superata in finale da Perugia, le “cocche“ hanno una gran voglia di riprovarci contro la squadra capitanata da Serena Ortolani, assai solida e che sta dominando il girone A. L’altra finalista sarà l’Itas Trentino o la Trasporti Bressan Offanengo. "In palio c’è qualcosa di importante, dobbiamo giocare senza pensare troppo – dice Sofia Rebora, centrale della Futura - La Omag è molto forte. Sono giovani, giocano bene e hanno in Ortolani il punto di riferimento. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, giocheremo senza paura".Fulvio D’Eri