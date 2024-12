Coppa Italia uomini, crocevia per l’Allianz. Nuova sfida alla Lube puntando alle Final Four

Il crocevia della stagione dell’Allianz Milano passa dai quarti della Del Monte Coppa Italia. I lombardi, nelle ultime annate, si sono sempre qualificati per le Final Four (in programma il 25 e 26 gennaio a Bologna), quindi l’obiettivo minimo è quello di ripetersi. Prima c’è da superare, oggi alle 18 all’Eurosuole Forum, la Lube Civitanova. I ragazzi di Medei, reduci dal sorprendente k.o col Vero Volley Monza, hanno inflitto il 22 dicembre una cocente sconfitta per 3-0 alla formazione di Piazza. Da quel match, a cui è seguita anche la partita persa con Trento, bisogna ripartire. Spesso, proprio i cucinieri sono stati vittima di Milano in Coppa: per far sì che questo accada bisognerà giocare in maniera più continua, mettendo pressione a muro e al servizio. "Dobbiamo essere bravi in questo momento – dice Kaziyski - a pensare a quello che arriva e non tanto alle due ultime partite. È una sfida fondamentale, non forse per tutta la stagione, ma sicuramente per questo momento. Noi continuiamo a far vedere anche cose buone, arriviamo quasi all’obiettivo, ma poi ci manca sempre qualcosina. Dobbiamo trovarlo, quel qualcosina". Giuliana Lorenzo