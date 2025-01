Coppa Italia volley femminile: favoriti, orari e dove vedere in tv le final four

Bologna, 30 gennaio 2025 – Il grande volley torna in campo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. Dopo il grande successo della final four dell’edizione maschile di Coppa Italia che ha visto trionfare la Lube Civitanova lo scorso 26 gennaio, nel weekend dell’8-9 febbraio toccherà invece alla final four di Coppa Italia Frecciarossa femminile.

Si parte con le due semifinali previste sabato 8, con le vincenti che si affronteranno nella finalissima in programma domenica 9. In occasione della prima semifinale scenderanno in campo le campionesse in carica di Prosecco Doc Imoco Conegliano che, con i gradi di favoriti, cercheranno di allungare ulteriormente la propria striscia composta da 5 trofei di fila e aperta proprio nel 2019 quando a trionfare furono invece le ragazze della Igor Gorgonzola Novara, prossime avversarie della formazione veneta.

Le semifinali

In seguito alla prima sfida in programma per le ore 15:20 di sabato, nella secondo match delle ore 18 si sfideranno invece la Savino Del Bene Scandicci, reduce dalla vittoria nei quarti contro Bergamo per 3-1, e la Numia Vero Volley Milano che aveva sconfitto in precedenza la Reale Mutua Fenera Chieri con il netto risultato di 3-0.

La finale

La finalissima che decreterà la vincitrice dell’edizione 2025 si terrà invece domenica 9 alle ore 15:20. Ma questo non è tutto: infatti per i grandi appassionati di volley presenti all’Unipol Arena il divertimento raddoppia, con la possibilità di seguire non solo la final four di Coppa Italia Serie A1, ma anche la finalissima di Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2, dove a contendersi il trofeo scenderanno in campo l’Omag-MT San Giovanni in Marignano in grado di sconfiggere in semifinale la Futura Giovani Busto Arsizio con un netto 3-0, e l’Itas Trentino guidata dell’ex coach della nazionale Mazzanti che in semifinale era riuscita a superare la Trasporti Bressan Offanengo sempre per 3-0.

Dove vedere le final four di Coppa Italia in tv

Per tutti coloro che volessero seguire dal vivo le grandi sfide della Coppa Italia Frecciarossa direttamente dall’Unipol Arena, occorre acquistare i biglietti sul sito ufficiale di Vivaticket che saranno disponibili per tutti fino ad esaurimento posti, con i tagliandi acquistabili sia in formato singolo sia di abbonamento per chi volesse seguire tutti i match ad un prezzo più basso. Tutte le gare della competizione saranno visibili in diretta in chiaro sia su Rai Sport, sia sul canale social di VBTV, ma anche sulla piattaforma pay-tv di DAZN.