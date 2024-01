Coppa Italia, si spegne il sogno di Monza: Perugia non fallisce un colpo

Bologna, 28 gennaio 2024 – Ha vinto la favorita, ma non senza faticare contro la sorpresa della Final Four di Coppa Italia. Monza ha fatto sudare il successo in Coppa Italia a Perugia, dimostrando che il successo in semifinale all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno non era arrivato per caso, anzi. Nonostante l’assenza di una pedina importante come il giapponese Takahashi, schiacciatore di riferimento per il gioco dell’ottimo alzatore Cachopa, anche in finale il gruppo di Eccheli ha dato il massimo, riuscendo anche a vincere il primo set. Ma l’organico più profondo di Perugia, guidata da Angelo Lorenzetti al terzo successo in stagione dopo la Supercoppa e il mondiale per club, ha permesso di fare la differenza alla lunga distanza, con Semeniuk a trascinare il gioco d’attacco. Per il club umbro si tratta della quarta coppa Italia dopo quelle alzate nel 2018, 2019 e 2022, l’anno scorso il successo nel secondo trofeo nazionale era andato a Piacenza che in questa occasione non si è qualificata per la final four. Per Lorenzetti la striscia vincente è impressionante: dopo aver vinto l’ultimo scudetto sulla panchina di Trento, ha inaugurato la sua avventura con la Sir del patron Sirci vincendo tutti e tre i trofei finora assegnati in stagione.

Nell’albo d’oro della competizione guida Modena (che ha appena esonerato coach Petrella, ex vice di Lorenzetti a Trento) con 12 vittorie, davanti a Macerata-Civitanova con 7, Cuneo, Parma e Treviso con cinque.

Il tabellino

Perugia-Monza 3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-23).

SIR SUSA VIM PERUGIA: Candellaro, Held, Giannelli 2, Herrera, Toscani, Leon, Ben Tara 16, Solé 8, Colaci, Flavio 15, Semeniuk 18, Plotnytskyi 14, Russo 3, Ropret. All. Lorenzetti.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic, Loeppky 12, Frascio, Comparoni, Maar 7, Mujanovic 2, Morazzini, Galassi 12, Beretta, Cachopa, Di Martino 7, Gaggini, Szwarc 22. All. Eccheli.

ARBITRI: Zanussi, Zavater

NOTE Durata set: 26', 26', 23', 29'. Tot. 104'. Muri: P 8, M 10. Ace: P 5, M 5.