Cuneo vs Banca Macerata Fisiomed: Vullo punta su un servizio efficace per vincere

"A Cuneo abbiamo i mezzi per fare bene contro una squadra di assoluto valore". Italo Vullo, direttore generale del Banca Macerata Fisiomed, suona la carica perché domani alle 18 la squadra maceratese faccia finalmente risultato in trasferta dove finora ha raccolto molto poco nonostante alcune premesse positive.

"Innanzitutto – spiega – dovremo battere bene, loro possono contare su due centrali molto abili in attacco e un palleggiatore esperto, se dovessimo permettergli di giocare con la palla vicino alla rete incontreremo delle difficoltà a muro, al contrario con un servizio efficace diventerebbero più prevedibili".

Macerata è reduce dalla sconfitta interna al tie break contro Brescia, una delle candidate per la vittoria finale. "Contro i lombardi – ricorda Vullo – avremmo potuto vincere, ma c’è stato un momento di blackout in cui abbiamo pagato l’errore permettendo all’avversario di rientrare in gara. Ogni volta ripeto ai miei giocatori che possiamo giocarcela con tutti e che possiamo competere alla pari con le altre avversarie".

I piemontesi si presentano con una squadra dai grandi nomi, a cominciare da Giulio Pinali che in azzurro ha conquistato un oro sia all’Europeo 2021 sia al Mondiale 2022 e dal palleggiatore Daniele Sottile che ha una lunga militanza nella SuperLega. In casa maceratese, in settimana l’opposto olandese Klapwijk ha accusato qualche problema e si saprà solo alla vigilia se potrà essere impiegato, altrimenti sono pronti Cavasin e Ferri.

Il programma dell’11ª giornata di andata di A2 di volley maschile, si gioca alle 18. Oggi: Prata di Pordenone-Aversa (ore 20.30). Domani: Cuneo-Banca Macerata Fisiomed; Siena-Palmi (ore 16); Ravenna-Cantù; Brescia-Pineto (ore 17.30); Porto Viro-Reggio Emilia (ore 16); Fano-Acicastello.

La classifica. Prata di Pordenone 22; Brescia 21; Ravenna 20; Aversa 19; Acicastello 18; Porto Viro, Cuneo 17; Pineto 14; Siena 13; Fano, Cantù 12; Reggio Emilia, Banca Macerata Fisiomed 10; Palmi 5.