Davi Tenorio, buona la prima. "Un’emozione il debutto con la Lube. Ogni giocatore sogna la SuperLega»

Il più giovane della nuova Lube, il centrale brasiliano Davi Tenorio, ha parlato dopo aver debuttato nella SuperLega sabato sera nella vittoria 3-1 sulla Sonepar Padova. Acquistato in estate dal club spagnolo del Soria, il 2005 era piaciuto nelle uscite di pre-season e subito coach Medei lo ha gettato nella mischia, addirittura titolare nel terzo set quando ha fatto rifiatare un Chinenyeze non al meglio. Abbiamo controllato tutti gli incontri della prima giornata di campionato, ebbene nessun atleta di età inferiore è entrato nei taraflex. Come Tenorio invece hanno giocato altri quattro giocatori dell’annata 2005, Padova nella stessa gara dell’Eurosuole Forum ha utilizzato lo schiacciatore Liberman (tra l’altro in prova in passato a Civitanova), Monza lo schiacciatore Lee, Verona il libero Bonisoli e proprio i prossimi avversari di Milano hanno dato un po’ di spazio allo schiacciatore Barotto. Solo Davi Tenorio però è partito titolare in un parziale. Il brasiliano era visibilmente emozionato, tanto da commettere un banale fallo in palleggio al primo pallone toccato, poi si è sciolto aiutando a muro ed ha anche fatto un attacco vincente. "Sono soddisfatto – dichiara – per la vittoria della Lube e felice per aver rotto il ghiaccio nella massima serie italiana. Ho provato una grande emozione, credo proprio sia il sogno di qualsiasi giocatore di pallavolo mettersi alla prova nel torneo di SuperLega".

Con Padova ha percepito in fretta il livello di gioco elevato in Italia?

"Direi proprio di sì. Quella d’esordio è stata una partita di grande intensità. In questo campionato non ci sarà mai consentito abbassare la guardia".

Tra i quasi 2.500 spettatori presenti al palazzetto c’era anche suo padre, colui che l’ha indirizzata verso questo sport. Cosa le ha detto?

"Lui è anche il mio primo tifoso. Era contento, guarda sempre le mie gare. Mi ha ripetuto che devo essere fiero del mio impatto e che in un campionato duro come questo devo restare concentrato e avere abnegazione".

Domenica andrete all’Allianz Cloud, come stanno andando gli allenamenti in vista del match contro Milano?

"La settimana di lavoro sta procedendo molto bene. Siamo tutti motivatissimi, anche perché le due squadre si conoscono già avendo disputato un match di preseason alla Jesi Volley Cup. Noi daremo il massimo per fare risultato, poi si vedrà".

Andrea Scoppa