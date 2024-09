Degradi sta bruciando le tappe: "Lavoro, miglioro e guardo avanti"

Alice Degradi sta recuperando in fretta e presto tornerà a giocare con la maglia della Megabox. Dopo l’infortunio al ginocchio che le ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’opposto biancoverde sta lavorando duro per farsi trovare pronta quando i tempi per tornare a calcare il rettagolo da gioco saranno maturi.

Alice come sta procedendo il recupero?

"ll recupero sta procedendo molto bene – racconta il martello delle tigri e della Nazionale – e il ginocchio sta rispondendo molto bene a tutti gli stimoli, sono contenta del lavoro che stiamo facendo".

Quando pensa ti tornare in campo?

"Ci siamo posti come idea gennaio 2025 in campo. Ovviamente la priorità è il ginocchio e i suoi tempi, quindi dipende tutto da come risponde al lavoro. Per come sta andando adesso siamo molto ottimisti però poi si vedrà settimana in settimana. Se c’è bisogno di aspettare di più e sarà febbraio va bene lo stesso".

Olimpiade a un passo, poi l’infortunio. Le va di raccontarci come si è sei sentita?

"Sinceramente non riesco a parlarne ancora. È complicato e cerco di guardare più avanti che indietro, perché per me è un tasto ancora troppo delicato. Sicuramente tutto questo me lo porterò con me per essere ancora più motivata al rientro".

Come le pare questa Megabox di quest’anno?

"Bella, affiatata e motivata. Non vedo l’ora di vederla in azione".

Dove può arrivare?

"Questo si vedrà strada facendo. Siamo stati anche un po’ sfortunati, perché ci siamo infortunate in due titolari in modo grave (Pia Kastner, palleggiatrice, ora sostituita da Rada Perovic, ndr). Però la squadra è solida e compatta e completa in tutti i reparti".

Quale potrà essere il suo apporto?

"La prima parte della stagione ovviamente penserò più al recupero del ginocchio e a tifare per le mie compagne da fuori. Poi se va tutto come pianificato spero che dalla seconda parte riesco a tornare in campo e poter essere in forma per la parte più importante della stagione".

Dopo un infortunio del genere si torna più forti di prima?

"Non sopporto chi dice queste cose. Perché se fosse così allora rompiamo il ginocchio a tutte le giovani promesse. Questi infortuni sono complicati e difficili. Io tornerò più forte nonostante l’infortunio e non grazie ad esso".

Come è attualmente la sua giornata tipo?

"Come quella delle altre ragazze, faccio doppio allenamento, ma da sola con il fisioterapista e il preparatore atletico per cercare di lavorare al massimo con tutto il corpo e non solo con il ginocchio".

La Degradi è stata operata dal Professor Raul Zini nel Maria Cecilia Hospital di Cotignola. Nel corso dell’intervento, perfettamente riuscito, è stata eseguita la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ha presenziato all’intervento la fisioterapista della squadra Francesca Ciaroni, che sta seguendo al meglio la riabilitazione assieme al collega Georgi Bivolarski.

Beatrice Terenzi