Derby a Busto Arsizio. Uyba, Caprara avverte: "Bergamo è cresciuta. Guai a sottovalutarla»

Alla E-work Arena va in scena il derby tra la Eurotek Uyba Busto Arsizio e la Volley Bergamo 1991. Sebbene siamo solo alla seconda di campionato, la sfida odierna tra le farfalle padrone di casa e le orobiche, al via dalle 17, riveste già una grande importanza: in palio punti pesanti in chiave salvezza. La Uyba è reduce dal ko, peraltro preventivabile, in casa delle “invincibili“ di Conegliano mentre la Volley Bergamo di coach Parisi, grande ex insieme a Vittoria Piani, proviene dalla bella vittoria per 3-0 di Perugia. Nel precampionato la Uyba di Gianni Caprara (nella foto) ha battuto Bergamo due volte, 2-1 al Città di Sondrio nella Valtellina Summer Legue e 3-0 in casa nella Macron Cup. Le farfalle proveranno a muovere la classifica per poter poi “ammortizzare“ un calendario poco favorevole mentre Bergamo cerca altri punti pesantissimi. "Mi aspetto una gara completamente diversa da quella giocata con Conegliano – dice Caprara –. Dobbiamo evitare di regalare troppi punti e capire le varie situazioni di gioco. Battuta e correlazione muro-difesa potranno essere le chiavi. La squadra di Parisi è migliorata molto ed è assolutamente da non sottovalutare. Felici di giocare davanti al nostro pubblico, nell’arena che amiamo tanto: cercheremo di dare ai tifosi la prima soddisfazione del campionato". Fulvio D’Eri