Dirlic, un opposto per la Lube. "Sono in un club molto importante. Voglio contribuire alle vittorie»

Petar Dirlic è un nuovo giocatore della Lube. Il club ieri ha comunicato l’ingaggio dell’opposto neo 27enne per la prossima stagione, sì perché il croato ha firmato un contratto annuale. Avevamo scritto per primi della trattativa praticamente conclusa sul Carlino del 3 maggio e un mese dopo ecco l’ufficialità di una operazione interessante nonché insolita dalle parti di Civitanova. Negli ultimi tempi infatti la Lube aveva sempre avuto un opposto "assolutamente titolare" ed un vice stile classico rincalzo, vedi Rychlicki più Hadrava, Zaytsev più Garcia preso dal college Usa fino a Lagumdzija più Motzo che proveniva dalla A2. Stavolta si cambia e l’impressione è che la Lube abbia voluto tutelarsi affiancando a Lagumdzija, più volte appannatosi nella stagione d’esordio in biancorosso (sbagliando qualche gara clou) un atleta di valore. Uno che potrebbe anche rubargli il posto. Non a caso entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2025, magari la Lube vuol vedere chi ha più carattere, chi sa affrontare la competizione interna ed emergere. Dirlic, 205 centimetri d’altezza, è reduce da una annata negativa a Milano, complicata all’inizio da un problema alla caviglia e poi annullata o quasi da Reggers che coach Piazza ha sistematicamente preferito. Tuttavia nel 2022-2023 a Cisterna è stato il secondo cannoniere di SuperLega con 409 punti e il primo era stato proprio Lagumdzija (a Modena) con 419. "Dopo aver affrontato più volte la Lube, sono molto felice di rappresentare un club così importante – ha affermato Dirlic –, mi aspetto di contribuire alle vittorie della squadra e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con Giampaolo Medei e con un team che ha rivoluzionato l’organico. Gli ingredienti per dare il massimo ci sono tutti: una società solida, un gruppo di giocatori motivati e con caratteristiche importanti dal punto di vista tecnico e atletico, un nuovo coach che viene da un trionfo internazionale esaltante e dei tifosi sempre presenti e rispettati in tutti i palazzetti d’Italia!". La new entry attualmente è alle prese con la selezione del suo Paese nella European Golden League. Dopo i bronzi del 2022 e 2023, forte di un’ottima partenza, Petar mira a raggiungere la Challenger Cup per inseguire la qualificazione alla Vnl 2025. A Civitanova riabbraccerà Chinenyeze e Gargiulo, suoi compagni di squadra durante l’annata a Vibo Valentia nel 2020-2021, la sua prima esperienza in Italia.

Andrea Scoppa