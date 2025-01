Domani e domenica all’Unipol Arena di Casalecchio. Una poltrona per 4. Perugia cerca il bis

C’è il tutto esaurito per la finale, resta qualche centinaio di biglietti per le semifinali di domani, nella final four della Del Monte Coppa Italia all’Unipol Arena di Casalecchio, Bologna. Domani alle 16.30 Perugia sfiderà l’aspirante guastafeste Verona, poi Trento e Lube Civitanova sceglieranno la seconda finalista dalle 18.30 per la seconda Semifinale. La finale di domenica alle 15,15 sarà su Rai 2.

Perugia, che l’anno scorso vinse il trofeo con una formazione molto diversa da quella attuale, arriva con i favori del pronostico ma è reduce da due sconfitte.

"La Final Four è una manifestazione esaltante, una festa del nostro sport – ha detto il tecnico Angelo Lorenzetti –. Consapevoli della difficoltà che Verona ci riserverà vogliamo giocare questa semifinale da subito con uno spirito battagliero". Il suo avversario Radostin Stoytchev sta firmando con Verona una stagione di grande crescita: "Per noi è un evento storico partecipare alla Final Four, è una semifinale che la squadra si è meritata. Perugia è la squadra più forte degli ultimi tre, quattro anni, i numeri lo dicono".

Chi pensa solo alla semifinale, per ora, è il tecnico di Trento Fabio Soli: "La sfida con Civitanova rappresenta per noi una finale, contro una squadra in grandissima forma e salute, capace di esprimere numeri eccellenti in tutti i fondamentali".

Già, la Lube è la rivelazione di questa fase della stagione, a maggior ragione dopo aver battuto Perugia in campionato.

Merito di un ottimo allenatore costruito in casa come Giampaolo Medei: "Per la squadra e per il club significa molto partecipare alla Final Four, la Lube merita certi palcoscenici. Siamo soddisfatti di esserci ma non appagati".