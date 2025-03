Domani gara4 dei playoff scudetto. Bottolo: "Lube, ora chiudi la serie. A Milano sfruttiamo il match point»

Per la prima volta dal 2022 la Lube è tornata a condurre una serie dei quarti playoff. Sia nel 2023 che nel 2024 infatti Civitanova ha inaugurato la post season perdendo le prime due sfide, contro Verona e contro Monza e nell’ultimo caso ha poi subito l’eliminazione. Il successo per 3-1 ottenuto domenica in gara3 contro l’Allianz ha ripristinato la legge dell’Eurosuole Forum e soprattutto ribaltato la situazione nel duello contro i meneghini. Come immaginavano tutti il team allenato da Piazza ha riscattato come prestazione la pessima gara2 (a sorpresa in panchina Kaziyski), tuttavia Civitanova si è mostrata superiore nelle battute finali di ogni set. Un atteggiamento da squadra forte e matura, staccando gli avversari, rimasti punto a punto fino a quota 20, grazie alla miglior lucidità nelle scelte, maggiore efficacia e forse anche più fame. Finalmente dunque sono i rivali a trovarsi spalle al muro ed è vigilia sotto pressione per Reggers e soci. Sì vigilia perché si torna subito in campo per gara4 domani alle 20.30 con diretta su RaiSport. Ne abbiamo parlato con Mattia Bottolo, anche domenica tra i più positivi.

Una Lube che ha vinto poiché più lucida e fredda nelle fasi salienti, è d’accordo? "Sì, perché almeno nei primi due set fino ai 22 punti è stato un continuo botta e risposta. Gara1 era stata simile e i dettagli avevano premiato Milano, stavolta sono andati dalla nostra parte".

Lezione imparata dunque e Lube apparsa più lucida e pronta proprio da grande squadra... "In effetti le grandi squadre vengono fuori quando conta, spero diventi definitivamente una nostra caratteristica anche se sarebbe più comodo godere di qualche punto di vantaggio".

Per lei altra partita ottima in ricezione. Pensare che fino alla scorsa stagione era il suo tallone d’Achille... "Domenica il feeling con la palla in attacco non era dei migliori e allora ho cercato di aiutare di più con la ricezione. D’altronde tutto parte da lì".

E poi ci pensa Nikolov. Gran bella domenica per Alex, in stile pre-operazione? "Sì è stato super, ha risolto quelli che chiamiamo i palloni sporchi".

A sorpresa Piazza ha tenuto in panchina Kaziyski, domani se lo aspetta in campo in una gara così importante? "Io penso proprio che sarà titolare e ci darà sicuramente del filo da torcere".

Avete la possibilità di guadagnare la semifinale, finalmente voi nella condizione ideale: un vantaggio che può essere decisivo? "Per me è una novità da quando sono a Civitanova. Milano è squadra ostica e il suo vero valore è quello visto a Civitanova, non quello di gara2. Cercheremo di chiuderla perché allungare la serie contro l’Allianz può essere pericoloso".