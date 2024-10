Domani la prima gara di A2 femminile. Cbf Balducci a Cremona

È partito il conto alla rovescia per l’esordio della Cbf Balducci nel campionato di A2 di volley femminile. Alle 17 di domani le maceratesi saranno impegnate al PalaRadi di Cremona dove affronteranno il Volleyball Casalmaggiore, formazione che nella passata stagione ha disputato il campionato di A1 e che in questa si presenta con una squadra profondamente rinnovata. Sono trascorse sette settimane dall’inizio della preparazione e in questo periodo la Cbf Balducci ha effettuato diversi test per farsi trovare pronta al via.

Per Lionetti si tratta di un momento importante, anche per lui si tratta dell’esordio sulla panchina della Cbf Balducci e in un campionato in cui ai blocchi di partenza figurano diverse formazioni che coltivano progetti ambiziosi potendo contare su organici di assoluto valore. Questa giornata è attesa da tempo dalle ragazze, dallo staff e dalla dirigenza dopo tanti giorni trascorsi in palestra ad allenarsi e a effettuare quei test di preparazione in cui non vengono messi in palio i punti. "Finalmente – dice Lionetti – è arrivato questo momento, il primo ostacolo è rappresentato da Casalmaggiore che costituisce un avversario molto rognoso, temibile, con un’individualità importante come l’opposto. A ben guardare il loro organico si può effettivamente dire che possono contare su atlete di esperienza sia in seconda che in prima linea". Oltre al valore delle lombarde c’è da considerare che le prime partite nascondono sempre delle insidie. "Sicuramente – sottolinea il tecnico, al primo anno sulla panchina delle maceratesi – dovremo sicuramente affrontare la partita con la massima determinazione e concentrazione. Le prime giornate di campionato sono effettivamente sempre a rischio, insomma, guai quindi ad abbassare un po’ l’attenzione ed è quello che su cui stiamo lavorando".

Stamattina la squadra sosterrà l’ultimo allenamento a Macerata, poi la partenza alla volta della Lombardia: domani mattina ci sarà il consueto allenamento di prova al PalaRadi di Cremona.