DOMENICA A PIACENZA. Niente diretta Rai per i biancorossi

Piacenza- Civitanova domenica si giocherà alle 16 e non avrà la diretta su Rai Sport. L’emittente di Stato ha invece scelto Trento-Perugia, duello tra campioni d’Italia e neo campioni del mondo-bis e addirittura verrà trasmessa in diretta su Rai2 alle 15.45. La decisione di "mamma Rai" ha fatto storcere il naso a qualche tifoso biancorosso, ma è condivisibile dato che parliamo dei due team attualmente ai primi due posti. Ora che la classifica è senza asterischi, la situazione vede la Sir al comando con 24 punti e Trento, reduce dal primo stop subìto a Modena, dietro 2 lunghezze. Restando sugli umbri, il sito volleyball ha pubblicato gli spettatori presenti a Bangalore per le gare del Mondiale. Da quel punto di vista è stato un flop totale, il massimo è stato registrato per la finalissima ed erano appena 1.848 curiosi. Del resto l’impianto non poteva contenerne nemmeno molti di più avendo la capienza a 2mila. Pensare che per una finale Scudetto in Italia serve, da regolamento, un palas di almeno 4mila posti.

an. sc.