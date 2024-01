Domenica il big match a Perugia: "La Lube può fare il colpaccio"

Settimana intensa per la Lube che subito dopo essere tornata a casa dal viaggio di Champions League a Galati, ieri si è immediatamente messa al lavoro con una doppia seduta. Blengini vuole la massima concentrazione e sta spremendo i suoi in vista della partita che domenica vedrà i vice campione d’Italia in campo a Perugia. Al desiderio del blitz da copertina contro la Sir seconda in SuperLega e alla necessità di difendere il 4° posto, la Lube in Umbria avrà un’ulteriore motivazione: riscattare la sconfitta in Romania.

Lagumdzija, il ko 3-2 di martedì contro l’ultima in classifica del girone ha lasciato basiti, qualcuno l’ha giustificato perché eravate già qualificati, altri invece parlano di figuraccia. Lei come ha vissuto lo stop con l’Arcada?

"Male. Sono arrabbiato perché era una partita che non dovevamo perdere".

Martedì si sono ripresentati i problemi in ricezione e questa squadra continua ad avere alti e bassi. Che succede?

"Ultimamente stavamo ricevendo bene, a Galati invece dal 2° set abbiamo ricominciato a sbagliare in quel fondamentale".

L’impressione comunque è che gli alti e bassi siano più di origine psicologica che tecnica: che ne pensa?

"Forse sì, di certo la questione anagrafica non conta perché solo Nikolov può essere definito inesperto, tutti gli altri, me compreso, giocano in Italia da almeno due o tre anni. Dobbiamo uscirne con la forza di volontà e dobbiamo uscirne di squadra".

Qualche tifoso sostiene che pagate l’assenza di un leader. Lei è il principale realizzatore, crede di poter diventare il leader della Lube anche se è arrivato a Civitanova da pochi mesi?

"Ho compagni con più esperienza, ma se la squadra dovesse aver bisogno di un mio aiuto anche come leader emotivo, cercherò di farlo. In parte per me è già così con la nazionale".

Domenica alle 18 giocate contro una Sir che sarà ancora priva di Leon come all’andata. Proprio in quella partita lei fece la migliore prova in maglia Civitanova con 32 punti (e il 60%). La Lube attuale può espugnare il PalaBarton?

"Sì, ne sono convinto. Sono queste le partite in cui riusciamo ad esprimerci al meglio".

Due precedenti stagionali e sempre tie-break. Domenica insomma finirà al quinto set, ma stavolta chi la spunterà?

"Nella finale di Supercoppa hanno vinto loro, tre giorni dopo in campionato noi, spero che sarà ancora così".

Per bissare l’ultimo successo magari servirà appunto una sua prova offensiva spettacolare. Di quelle che il direttore Cormio ha detto vorrebbe veder di più.

"Se serve alla squadra io posso segnare 30 punti. In questo gruppo però sono tanti gli attaccanti di valore ed è normale che io non abbia 50 palloni e il gioco sia distribuito in modo più equilibrato".

Andrea Scoppa