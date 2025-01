Dopo Conegliano una Megabox arrabbiata. Le "Tigri" a Busto con la voglia di graffiare

Sfida delicata e dal significato intenso quella che affronterà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia domenica 5 gennaio alle 17 a Busto Arsizio. Nella terza giornata di ritorno del campionato di A1 Tigotà le tigri giocano alla E-Work Arena contro la Eurotek Uyba, una delle sorprese del campionato. La squadra lombarda ha perso a Pesaro con un secco 3-0 la gara di andata, ma da quel momento in poi ha infilato una serie di nove vittorie su undici che l’hanno proiettata in piena zona playoff, a ridosso delle quattro grandi. Le biancoverdi inseguono a cinque lunghezze di distacco e l’incontro di domenica può essere l’occasione per riavvicinare le avversarie. Compito non facile, ovviamente, sul campo di una formazione che ha sempre il pubblico delle grandi occasioni e allenata dal tecnico Enrico Barbolini. Così presenta la partita la schiacciatrice di Vallefoglia Federica Carletti, da poco approdata alla corte del presidente Ivano Angeli: "Domenica con Busto Arsizio sarà una partita difficile, loro hanno perso le ultime due a Bergamo e in Coppa a Novara, ma a parte questo sono reduci da una lunga serie positiva. Stanno giocando molto bene e sono emerse bellissime individualità. Noi veniamo da una bella partita contro Conegliano, arriviamo a Busto per giocarcela al meglio e portare a casa punti".

La Megabox sta vivendo un buon periodo. Attualmente ha 21 punti ed è all’ottavo posto. La bustocca Rebecca Piva dice a proposito della Coppa Italia persa con Novara: "E’ un peccato che sia andata così, perchè quando si arriva a giocare partite così importanti è normale volerle vincere. Sapevamo che non sarebbe stato facile, è andata così è merito a Novara, ci dispiace solo non aver espresso il nostro miglior gioco, se non per il primo set. Siamo comunque contente del nostro percorso nella prima parte di stagione, ora ricarichiamo le pile per ricominciare con il piede giusto in campionato dove ci aspetta la formazione di Vallefoglia". Sarà dunque un match che per entrambe le compagini ha un valore importante, tra l’altro è il primo incontro del nuovo anno. L’incontro sarà trasmesso in streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv). L’emittente pesarese Radio Incontro diffonderà la radiocronaca della partita sulle frequenze 91.9 e 103, sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App. Tvrs (canale 13) trasmetterà la differita martedì 7 gennaio alle 22.

b. t.