DOPO LA SCONFITTA. Rammarico Bergamo per il primo stop. Contro l’Imoco nulla da perdere

Uno stop che non fa male ma che avrebbe potuto essere evitato. È quello subito domenica dalla Volley Bergamo 1991 di coach Carlo Parisi che, dopo due splendide vittorie a Perugia e Busto Arsizio, ha perso la prima casalinga contro la non irresistibile Talmassons, neopromossa che ha ottenuto al PalaFacchetti di Treviglio il primo successo stagionale. Bergamo ha perso di misura il primo set e, dopo aver vinto il secondo, ha ceduto il terzo in volata crollando poi di schianto al quarto. Sei punti dopo tre gare è un bel bottino, anche se finora le bergamasche hanno incontrato solo formazioni che, come le lombarde, puntano alla salvezza. "Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo scarsi ora - dice coach Carlo Parisi -. C’è il rammarico di non aver portato a casa il terzo set, ma, anche quando siamo stati avanti, non eravamo sciolti e sereni: da ciò derivano gli errori e alcune situazioni gestite male". Bergamo è già tornata in campo per prepararsi alla proibitiva trasferta di domenica a Conegliano contro l’invincibile Imoco, un match nel quale non ha veramente nulla da perdere.

Fulvio D’Eri