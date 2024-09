Due settimane di lavoro. Merazzi: "Lube, bene così"

La Lube nella mattinata di ieri ha interrotto le sessioni di allenamento all’interno del ritiro. Le riprenderà domani con un Loeppky in più, fine delle vacanze per il canadese ex Monza. Gli altri ancora assenti rientreranno tutti entro il 3 settembre. Intanto, dopo 15 giorni di lavoro e sudore, nonché ad una settimana dal primo test (sabato 31 contro Grottazzolina), il preparatore atletico Max Merazzi fa il punto in casa biancorossa.

La squadra accusa la mole dei carichi e appare imballata, ma sta rispettando la tabella di marcia?

"Il quadro generale è molto soddisfacente – risponde Merazzi, l’uomo dei muscoli – stiamo facendo tutto ciò che avevamo preventivato. Il team si impegna e finora non siamo incappati in problematiche o incidenti di percorso. Stanno tutti piuttosto bene, magari stanchi e con qualche piccolo acciacco non impattante".

Da giovedì c’è anche l’iraniano Poriya: la barriera linguistica costituisce un problema?

"La barriera linguistica c’è, ma non deve rappresentare un limite significativo, specie tra noi addetti ai lavori. Poriya è un atleta che si dà da fare, vuole integrarsi e ha il supporto dei compagni. C’è un processo di conoscenza reciproca come avviene con qualsiasi nuovo tesserato".

Stanno per tornare anche gli altri nazionali dopo un’estate al lavoro e due settimane di pausa. Riusciranno subito a entrare in forma?

"Chi ha finito la scorsa stagione con il club per poi lavorare con la nazionale ha alle spalle un percorso importante e due settimane non rappresentano un periodo da rovinare la forma. Un po’ di riposo era necessario. Alcuni di loro, pur osservando diversi giorni di stop, hanno comunque portato avanti del lavoro di mantenimento con i pesi. Per cui mi aspetto dei ragazzi riposati ma in condizioni accettabili. Questo favorirà un programma corale il più omogeneo possibile".

Andrea Scoppa