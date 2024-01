Duello per i playoff. Monza deve ripartire. Ma oggi c’è Modena

È una Mint Vero Volley Monza che vuole e deve tornare alla vittoria anche in Superlega quella che oggi alle 17.45 ospita la Valsa Group Modena. Per i brianzoli, reduci da un importante successo nell’andata dei quarti di Challenge Cup in casa del Levski Sofia, è uno scontro diretto decisivo nella corsa ai playoff, come sottolineato anche da coach Massimo Eccheli: "Ci aspetta una partita molto impegnativa. Modena sta attraversando un periodo di difficoltà, quindi ci aspettiamo un avversario estremamente motivato che va affrontato con grande rispetto ed attenzione. Anche noi stiamo affrontando un momento complicato, con una serie di defezioni, dovute all’influenza che ci ha falcidiato - ha ricordato l’allenatore della squadra maschile del Consorzio, riferendosi a Di Martino e Szwarc ma anche Cachopa -. Dobbiamo recuperare alcuni giocatori, che non hanno potuto riposare a causa delle due trasferte consecutive". "Anche noi arriviamo da tre sconfitte consecutive in campionato, dato da non sottovalutare. La classifica è molto corta, a parte Trento che sta facendo un percorso a sé. Una vittoria ci permetterebbe di creare un po’ di gap tra noi e le nostre dirette concorrenti".

Andrea Gussoni