Ecco la Challenge Cup. Lube, un tuffo nel passato

Dopo cinque anni dalla prima volta, magica e indimenticabile per la Lube perché quella della seconda Champions League messa in bacheca, la Cev (Confédération Européenne de Volleyball, l’organo che decide sulla pallavolo continentale) torna all’antico e annulla il formato delle Superfinals. Purtroppo la cosa non riguarderà la Lube che, dopo aver partecipato ininterrottamente all’ex Coppa Campioni dal 2011, nella prossima stagione prenderà parte invece alla Challenge Cup, la terza competizione europea, insomma la meno importante. Nella riunione di Jurmala sono state stabilite le date delle fasi finali, l’ultimo atto della Challenge si disputerà con match di andata e ritorno tra il 12 marzo e il 19 marzo. Reso noto anche il montepremi, oggettivamente basso perché la squadra vincitrice otterrà 50.000 euro, la finalista 30.000 e 15.000 le semifinaliste. Quasi che si rischia di andarci in passivo considerate le spese per le trasferte…. Peraltro la vincente della Coppa Cev prende poco di più, 80.000 euro, la vera differenza la fa la Champions con un introito di 500.000 euro alla nuova regina continentale.

Subito dopo aver vinto i Playoff 5°Posto, era circolata l’ipotesi che la Lube potesse chiedere il ripescaggio in Coppa Cev, passando quindi alla seconda manifestazione europea per importanza. Al momento non è stata presa una decisione e a quanto ci risulta esistono due anime all’interno della dirigenza: da una parte chi vorrebbe la Cev e dall’altra chi invece preferirebbe disputare comunque la Challenge. Due sarebbero le motivazioni dei "secondi", vale a dire la possibilità di utilizzare la competizione per far giocare maggiormente i tanti giovani e dall’altro togliersi comunque lo sfizio di rivincere un trofeo alzato nel 2011. Tornando in conclusione all’abolizione delle Superfinals, cioè la finale in gara secca nella stessa sede sia per uomini che per donne, la Cev ha optato per il ritorno alle Final Four, quindi semifinale e finale senza gara di consolazione per il terzo posto. La Champions League 2025 verrà messa in palio nel weekend del 17 e 18 maggio.

Andrea Scoppa