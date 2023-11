Egonu e compagne al big match: c’è Novara

Prosegue il tour de force dell’Allianz Vero Volley Milano che oggi scenderà in campo in Piemonte per un altro big match di serie A1. Alle 15.45, Alessia Orro e compagne se la vedranno con l’imbattuta capolista Igor Gorgonzola Novara che sotto la guida di Lorenzo Bernardi e trascinata in campo dalla russa Vita Akimova quest’anno ha perso solamente due set. Contando anche la Challenge Cup, le vittorie consecutive dell’ex Anna Danesi e compagne sono addirittura dodic.

Una striscia da record che la squadra femminile del Consorzio punta ad interrompere per rilanciarsi nei quartieri alti della classifica. Il ko del Mediolanum Forum di Assago con le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano è stato in questo senso un brutto colpo ma la lotta al vertice che riguarda anche la Savino del Bene Scandicci resta più aperta che mai. Lo sa bene anche il coach Marco Gaspari che alla vigilia ha predicato calma: "Il calendario non deve diventare un problema per noi: sappiamo che è iniziato questo periodo di partite ravvicinate, ma la squadra è stata costruita per questo. Nonostante abbia avuto qualche infortunio, Novara sta giocando una pallavolo ordinata e concreta, meritando il primato in classifica. Noi dovremo cercare di ripartire da quanto di buono fatto in Champions League, consci del differente livello delle nostre avversarie. Dobbiamo ritrovare certezze soprattutto in attacco, dove dovremo essere brave a mettere molta pressione su Novara".

Sarà decisiva in questo senso tanto per cambiare Paola Egonu, Mvp giovedì sera a Monza all’esordio in Champions League contro la Jedinstvo Stara Pazova. Le campionesse di Serbia sono state travolte dall’opposto di Cittadella che ha sfruttato praticamente tutti i palloni alzatigli da Vittoria Prandi, all’esordio nella massima competizione europea per far riposare la fin qui spremutissima Alessia Orro. La capitana della squadra femminile del Consorzio oggi tornerà al suo posto in cabina di regia, nella miglior formazione possibile, mentre ci sarà più spazio per un turnover ragionato 48 ore dopo, martedì sera, quando sarà nuovamente tempo di Champions, sul campo delle francesi del Mulhouse. Dopodichè, ci sarà qualche giorno per allenarsi, in attesa di abbracciare il nuovo libero scelto per sostituire Beatrice Parrocchiale, volata a Scandicci. A completare il reparto con Brenda Castillo sarà Teodora Pulisic, serba che in carriera con la sua nazionale ha vinto praticamente tutto, dagli Europei ai Mondiali, dove è stata anche premiata come migliore nel suo ruolo.

"Sono veramente contenta di arrivare all’Allianz Vero Volley Milano e, più in generale, nel campionato italiano di Serie A1 - le sue prime parole -. L’Italia è una nazione ricca di storia nella pallavolo, con palazzetti pieni di appassionati. Venendo dalla Serbia so bene che le pressioni sono molte, soprattutto in un team come questo che ha alcune delle migliori atlete italiane e straniere: mi aspetto di arrivare in finale in ogni competizione a cui siamo iscritte. Questa sarà la mia prima volta in Italia, ma conosco la maggior parte della squadra e Nika (Daalderop ndr) è stata già mia compagna di squadra in passato. Amo l’Italia e non vedo l’ora di vedere cosa ci porterà questa stagione".

Andrea Gussoni