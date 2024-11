Savino Del Bene pronta per l’esame Capitale. A Roma per il quarto successo consecutivo

Con due vittorie in campionato e una in Champions nell’arco di due settimane, nella nona giornata la Savino Del Ben Scandicci scende in campo stasera a Roma alle 18 (diretta Rai Play, Dazn e vbtv) contro la Smi Roma Volley per inanellare il quarto successo e consolidare il terzo posto – a pari punti col Novara – nella classifica della A/1. L’avversaria è penultima in classifica con soli 4 punti, frutto di una vittoria per 3-1 nella prima giornata contro la neopromossa Talmassons e la sconfitta al tie-break di una settimana fa con Il Bisonte Firenze. Ma a darle ossigeno sono arrivati i buoni risultati in Challenge Cup e l’approdo agli ottavi. Oltre a questo, vanta un roster di livello, con la nuova diagonale composta dalla palleggiatrice Mirkovic, iridata con la Serbia nel 2022, e l’opposta della Repubblica Ceca Orvosova, fra le top cinque realizzatrici del campionato, oltre alla schiacciatrice ex-Cuneo Salas e la centrale della Nazionale tedesca Scholzel.

La Savino, quindi, dovrà colpire tenendo alta la guardia. Gaspari è stato chiaro in proposito: "Ci aspetta una partita molto importante per mettere ancora benzina nelle nostre gambe perché subito dopo si ripartirà alla volta della Polonia per la seconda trasferta in Champions. Sarà fondamentale dare continuità al nostro gioco; l’obiettivo è quello di portare a casa una vittoria, ma anche quello di crescere ulteriormente". Tranne il libero Parrocchiale ancora indisponibile, Gaspari potrà contare sulla squadra al completo, e con Antropova (nella foto) col morale a mille essendo stata eletta miglior giocatrice del campionato del mese di ottobre, davanti ad Anna Danesi, anche lei protagonista del recente trionfo olimpico. L’opposto biancoblù nelle partite giocate finora ha realizzato 110 punti, 11 ace e 12 muri, e la migliore percentuale in attacco col 51% su 292 palloni giocati. La premiazione sarà fatta in campo, prima dell’inizio della partita di oggi.

Franco Morabito