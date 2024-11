Egonu vicina al ritorno. L’azzurra smentisce l’addio

Dopo giorni di voci ricorrenti sul futuro di Paola Egonu è arrivato ieri il comunicato da parte della Top Volley Group, l’agenzia che gestisce diverse campionesse nel mondo della pallavolo tra cui anche l’opposta della nazionale italiana e della Vero Volley. "Oggi - si legge nella nota pubblicata ieri pomeriggio - Paola Egonu ha avuto un controllo medico assieme al chirurgo che l’ha operata. Gli esami hanno dato un esito positivo, permettendo all’atleta di riprendere a lavorare con il pallone. Paola è molto felice di aver ripreso a lavorare insieme al gruppo e guarda avanti per cercare di tornare in campo e aiutare il club e le compagne a centrare gli obiettivi stagionali".

Non manca nemmeno un riferimento ai rumors provenienti dalla Turchia che volevano la Egonu scontenta e addirittura a un passo dall’addio al Vero Volley per poter tornare al Vakifbank, con la quale casacca è già stata protagonista prima di approdare in Lombardia. "Riguardo alle voci delle ultime settimane, Paola è completamente concentrata sul suo ritorno e sull’aiutare la squadra a vincere", si legge nella parte finale del comunicato. Parole che sanno di conferma del percorso intrapreso in Italia con un club che, anche grazie al rientro della sua stella, spera di poter primeggiare in Italia e in Europa, dove a breve comincerà il suo percorso in Champions League, giovedì a Monza contro il Porto.