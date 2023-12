Ermgroup San Giustino: due sconfitte consecutive in A3

SAN GIUSTINO – Per la prima volta in questa stagione in serie A3 maschile si contano due sconfitte consecutive per la Ermgroup San Giustino che è arretrata nella classifica generale. A Sorrento i biancoazzurri hanno lottato per cinque set ma alla fine si sono dovuti arrendere. Il direttore sportivo Valdemaro Gustinelli si è mostrato sereno: "Il nostro cammino fino ad oggi è di nove risultati utili su undici, la squadra ha sempre venduto cara la pelle. Siamo in linea con i programmi stabiliti ad inizio stagione; poterci giocare l’accesso alla coppa Italia era un risultato quasi insperato in estate. Sono estremamente soddisfatto del lavoro svolto". Alla vigilia del match contro il Fano, il dirigente altotiberino rivolge un accorato invito agli sportivi. "Ora ci aspetta una di quelle partite che avrei avuto piacere di giocare io. Il divertimento è assicurato, giochiamo in casa il 26 dicembre in un’atmosfera natalizia e festiva e confidiamo nel pubblico delle grandi occasioni".