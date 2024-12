Ermgroup San Giustino ingaggia Matteo Maiocchi per risalire in serie A3 maschile

SAN GIUSTINO – Il mercato è in fermento nella serie A3 maschile, specie per le formazioni che stanno soffrendo in classifica, e così la Ermgroup San Giustino è tornata ad ingaggiare una pedina.

Vista l’attuale situazione in casa biancazzurra la dirigenza ha ingaggiato lo schiacciatore Matteo Maiocchi (classe 1998) e 192 cm. di altezza, proveniente da Reggio Emilia: "Spero che ci divertiremo tanto, sarà per me una bella sfida entrare in corsa, oltretutto in una categoria che di fatto non conosco. Sono convinto che nelle ultime gare dell’andata e nella fase di ritorno del campionato ci faremo valere, perché organico e qualità ci sono. Mi sono allenato molto per tenere la condizione, ho raggiunto una buona percentuale di recupero, ma soprattutto mi sento carico. Non vedo l’ora di schiacciare e di siglare i primi miei punti. L’approccio con il nuovo ambiente è stato bellissimo. La squadra deve risalire la china della classifica. Ci sono campionati che partono in un modo e finiscono in un altro. Deciderà tutto la fase calda della stagione".