Esame per la Lube al torneo di Jesi. Domani i civitanovesi contro Milano. Medei: "Adesso si alza il livello»

In attesa di comunicazioni o sviluppi ufficiali della situazione Podrascanin, mercoledì a bordo campo con i compagni in tenuta da gioco (e sul sito, sulla rosa, compare la scritta "lavori in corso"), la Lube domani farà le prove tecniche di campionato. Non per snobbare l’ultima uscita interna di pre-season, ma rispetto ai neopromossi vicini di Grottazzolina, domani a Jesi si salirà di livello. Comincerà la seconda edizione della Jesi Volley Cup e la Lube, detentrice del trofeo targato Jesi Volley&Sport, scenderà in campo alle 20.30 contro l’Allianz Milano di Roberto Piazza. Test importante insomma, contro un team capace di sfiorare la finale nell’ultima SuperLega finendo al terzo posto e centrando il pass per la prossima Champions. Il match dei biancorossi sarà preceduto alle 17.30 dalla sfida tra i campioni d’Italia di Perugia e i vice campioni di Francia del Tours. "L’appuntamento sarà impegnativo – esordisce coach Medei – troveremo di fronte team costruiti per lottare in Champions League e ai vertici dei campionati. Si alzerà il livello e mi aspetto anche da noi passi avanti. Abbiamo interpretato bene i test disputati, ma a tratti ci è mancata continuità e come primo obiettivo dobbiamo scongiurare giri a vuoto". Come sta Nikolov? Scenderà in campo? "Alex sarà con noi a Jesi, ma non scenderà in campo. Non c’è una data ufficiale di rientro in partita, non possiamo affrettare i tempi. L’atleta bulgaro è fondamentale per la Lube e ci teniamo che il recupero proceda senza mosse avventate. Seppur indietro rispetto ai compagni dal punto di vista tecnico e fisico, Alex si allena con il gruppo, giorno per giorno valutiamo feedback e miglioramenti. Faremo di tutto per recuperarlo presto – conclude il tecnico – ma con giudizio, lo vogliamo al 100%".

Milano ha perso big come Ishikawa e Loser, finiti a Perugia, ma ha comunque elementi come Porro in regia, l’eterno Kaziyski e soprattutto la rivelazione dell’ultimo anno, l’opposto Reggers (che ha tolto il posto proprio al neo biancorosso Dirlic). Tante le new entry estive: lo schiacciatore e figlio d’arte Davide Gardini dopo il biennio padovano, il libero classe 2003 Matteo Staforini, ex Cuneo, l’opposto 2005 Tommaso Barotto, proveniente da Porto Viro, i centrali Edoardo Caneschi da Piacenza e il canadese Jordan Schnitzer, campione di Francia a Saint-Nazaire, mentre in posto 4 sono stati ingaggiati il francese Yacine Louati, reduce dalla Cev Cup vinta con il Resovia, e il giapponese Tatsunori Otsuka dai Panasonic Panthers. La finale per il 3° posto nella kermesse internazionale è in calendario alle 15 di domenica, mentre nella finalissima delle 18 sarà messa in palio la coppa tra le vincitrici del giorno precedente.

Andrea Scoppa