Esame Savino Del Bene. Arriva la rivelazione Roma

Nella penultima giornata della regular season la Savino Del Bene Scandicci scenderà in campo oggi alle 17 (diretta su vbtv) a Palazzo Wanny contro l’Aeroitalia SMI Roma per riprendere quel secondo posto che le ha momentaneamente sottratto Milano con la vittoria di ieri su Il Bisonte Firenze. Al momento la classifica, alle spalle della capolista Conegliano, vede infatti Milano secondo con 60 punti (ma con una gara in più) e Scandicci terzo con 58; quarto il Novara a 53. A caccia di punti c’è però anche la neopromossa Roma che, ottava, ha bisogno di conquistarne almeno un altro per la certezza matematica dell’approdo ai play-off e coronare così una stagione al di sopra di ogni aspettativa. Sulla carta la sfida si preannuncia lottata e avvincente anche se la Savino – che nella gara di andata si impose solo al tie-break - è reduce da sei vittorie consecutive in campionato e ha tutte le carte in regola per allungare la striscia; Roma, invece arriva alla gara di oggi dopo la vittoria al tie-break sul fanalino di coda Itas Trentino.

"Sono molto carica per questa partita – annuncia Haleigh Washington - veniamo da una bella vittoria su Novara, ma Roma è molto forte e, come è già successo all’andata, ci può mettere in difficoltà con le schiacciatrici molto brave ad attaccare la palla alta, quindi dovremo impegnarci molto spingendo al massimo anche in battuta e a muro". Quello di oggi sarà il terzo incontro fra le due squadre, Scandicci li ha vinti tutti e tre. Nelle file della Roma ritroveremo il libero Martina Ferrara che indossò la maglia biancoblù nella stagione 2017-2018 e la centrale Anna Beatriz Silva Correa che vi giocò invece nel 2021-2022; sul fronte opposto Bintu Diopp, a Roma nel 2020-2021 quando conquistò la promozione dalla A2 alla A1.

