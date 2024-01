EX E PRECEDENTI. Castillo-Parrocchiale. Attenti a quelle due

Una sola giocatrice di Milano ha indossato la maglia della Savino Del Bene: Brenda Castillo, libero dominicana classe 1992, per due stagioni a Scandicci (2021-2023). Da ricordare che nello staff del Vero Volley è presente l’assistente Simone Bendandi, tecnico che ha lavorato alla Savino Del Bene tra il 2017 e il ’19. Tra le fila della Savino Del Bene solo due hanno giocato con la Vero Volley: Isabella Di Iulio, regista classe 1991, nella stagione 2019-2020 ha giocato per la Saugella. Beatrice Parrocchiale, libero classe 1995, ha giocato al Vero Volley dalla stagione 2019-2020 fino al novembre 2023, quando ha salutato la formazione lombarda per accasarsi alla Savino Del Bene, dove ha sostituito l’infortunata Enrica Merlo.

Questo sarà la 25ª gara ufficiale tra le due. Il bilancio è in parità, con entrambe le formazioni che hanno vinto 12 volte a testa.