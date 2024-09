Finale di Supercoppa Italiana. Milano-Conegliano, il “classico“. Nuovo capitolo della sfida eterna

Parte dal PalaEur di Roma, già tutto esaurito in prevendita, la stagione del volley femminile. Oggi alle 18 nella Capitale si affronteranno infatti nella riedizione dell’ultima finale di Champions League la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Le due principali candidate allo scudetto scenderanno in campo nella finale di una Supercoppa Italiana che si preannuncia di altissimo livello e non solo per la presenza in campo di ben sette campionesse olimpiche. La squadra del Consorzio, dopo gli zero titoli della scorsa stagione, vuole iniziare col piede giusto un’annata in cui parteciperà a cinque competizioni, compreso il Mondiale per club di dicembre.

In quell’occasione, così come in tutte le altre, la squadra da battere sarà sempre quella veneta che dopo aver vinto tutto vuole confermarsi grazie all’aiuto delle nuove arrivate come la fuoriclasse brasiliana Gabi. Coach Stefano Lavarini, subentrato al posto di Marco Gaspari, non vede l’ora di iniziare a fare sul serio: "Grande emozione essere qui a Roma. Sono passati pochi giorni dalla finale del torneo di Courmayeur, speriamo di essere riusciti a migliorare qualche dettaglio per essere ancora più competitivi e provare a portare a casa la Supercoppa".

Gli ha fatto eco capitan Alessia Orro, una delle quattro giocatrici del Consorzio (le altre sono Paola Egonu, Myriam Sylla e Anna Danesi) che a Parigi 2024 si sono messe la medaglia d’oro al collo: "Arriviamo da un periodo molto intenso dopo le Olimpiadi. Anche se abbiamo avuto poco tempo per lavorare insieme rispetto agli anni passati, ci siamo allenate bene. Siamo quindi pronte per questa grande sfida, che mi sembra un déjà vu. Vedremo come andrà: di sicuro non ci tireremo indietro di fronte a nulla". Durante la conferenza di presentazione ha parlato anche Helena Cazaute, schiacciatrice francese che si giocherà il posto da titolare con Nika Daalderop: "Il punto forte di Conegliano è sicuramente la grinta e anche nelle situazioni di svantaggio sono sempre lì, quindi dobbiamo rimanere concentrate fino alla fine, punto dopo punto".