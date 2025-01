Finali di Coppa Italia serie B. Osimo stecca la prima in casa. Domani a Genzano gara decisiva

Osimo 1 Colli Albani Genzano 3

PARZIALI: 25-20, 22-25, 25-27, 21-25

LA NEF RE SALMONE VOLLEY LIBERTAS : Rosa 6, Colaluca, Cremascoli 3, Maretti 14, Gori, Cursano, Chiarini, Melonari, Stella A. 22, Silvestroni, Carotti 9, Boesso 13, Stella F. All. Pascucci.

COLLI ALBANI GENZANO: Amici, Sablone D. 15, Casini, Paolucci 2, Antonucci 12, Selis, Mattiello, Morazzini, Sablone M., Mancini 8, Della Rosa 9, Recupito, Anellucci, Canto. All. D’Alessio.

"Non è ancora detta l’ultima parola". Il direttore sportivo di Osimo, Amedeo Gagliardi cerca di caricare la squadra in vista del ritorno che si giocherà domani sera, nella romana Genzano, alle ore 20:30. La partita di andata - valida per l’accesso alle finali di Coppa Italia di B - è stata amara per Osimo che perde sul proprio campo in quattro set. "E’ stata una partita tiratissima come ci aspettavamo – continua Gagliardi –. Abbiamo dato il massimo però in qualche momento qualche sbavatura di troppo ci è costata cara. Soprattutto nel terzo set quando abbiamo avuto la palla per chiuderlo ma non ci siamo riusciti. Ora ci dobbiamo già proiettare alla sfida di mercoledì (domani, ndr)". I laziali sono stati più lucidi e determinati in alcuni momenti chiave della sfida. Osimo dovrà vincere in tre set per qualificarsi o in quattro set per disputare almeno il Golden Set.