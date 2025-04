Francesco Bisotto: "Risultato severo, pronti a riscattarci in gara2 contro Perugia"

Francesco Bisotto è tornato a parlare di gara1 della semifinale playoff a Perugia, definendo fin troppo severo il risultato di 3-0 in favore della Sir. Il giovane libero classe 2002, al secondo anno a Civitanova e in SuperLega, sabato ha vissuto il debutto da titolare in una partita di post season. Ha sostituito e continuerà a sostituire un asso come Fabio Balaso per tutta la serie e presumibilmente fino al capolinea della stagione. "In questi giorni – ha affermato il libero – abbiamo parlato tra di noi, siamo convinti che, per quanto la Sir Susa Vim Perugia abbia giocato molto bene, il risultato di gara1 sia stato fin troppo severo. In tutti i set siamo rimasti attaccati alla gara e nel terzo avremmo dovuto capitalizzare il discreto vantaggio a nostro favore. Al PalaBarton Energy non basta esprimersi bene o dare il massimo, devi essere perfetto per prevalere. I dettagli fanno la differenza e condizionano il risultato, anche se i singoli set sono combattuti. Io ho avuto la sensazione di poter giocarmela alla pari in tutti i parziali, poi, però, gli episodi e le giocate hanno premiato Perugia".

Il libero si è anche focalizzato sul secondo atto del duello con i campioni d’Italia, in arrivo sabato ma stavolta di pomeriggio. All’Eurosuole Forum si giocherà infatti alle 18 e di nuovo si avrà la diretta su Rai Sport, ma ovviamente i veri appassionati del territorio sono chiamati ad evitare il divano e riempire (di rosso vestiti) gli spalti del palazzetto civitanovese. "Adesso – continua il piemontese Bisotto – vogliamo assolutamente riscattarci in gara2 perché sarebbe fondamentale guadagnare, come minimo, un’altra sfida casalinga, cioè gara4. Trovarsi sotto 2-0 contro i Block Devils complicherebbe molto il nostro cammino. All’Eurosuole Forum, con l’aiuto dei tifosi, dobbiamo salire di livello in ricezione e nei secondi tocchi di tutti quanti noi. Cercheremo di aiutarci l’uno con l’altro il più possibile e rigiocare con lucidità. Anche in difesa abbiamo margini di crescita per quelle che sono le nostre qualità. A questi livelli il campo può essere severo, ma non mente, la Sir ha meritato il primo round, sta a noi giocare da Lube in gara2 per centrare il riscatto e spostare l’inerzia".

Intanto la società Lube ha comunicato che la prevendita dei biglietti prosegue online su Vivaticket e, in caso di rimanenza di tagliandi a metà settimana, verrà riaperta la prevendita al botteghino con date e orari da stabilire.