Gara senza storia. Jesi fa un sol boccone di Capannori

capannori

0

jesi

3

PARZIALI: 17-25, 21-25, 19-25

MG NOTTOLINI : Diagne 8, Cusma 5, Lunardi, Meoni 10, Grucka, Secciani 4, Zarattini (L2), Sgherza 7, Fatone 1, Catani 1, Zarattini 2, Venturi (L1), Nenni 2. All. Mallucchi.

PIERALISI JESI: Quinteros n.e.Cecconi (L), Pepa n.e., Paolucci 8, Peretti 5, Castellucci 9, Marcelli n.e., Miecchi n.e., Pomili 11, Milletti 10, Moretto 14. All. Sabbatini

ARBITRI: Bosica e Erman

Oltre un mese di sosta, visto che prima di Natale Jesi aveva riposato, non ha arrugginito i meccanismi della formazione jesina che torna con tre punti da Capannori. Aggressiva in battuta e in attacco (5-13). Inizia così la formazione di Sabbatini che domina il primo set chiuso da un ace di Pomili. Nel secondo le locali partono spedite (7-1). Ma le ospiti non mollano e complice qualche errore di troppo delle toscane firmano il doppio vantaggio. La musica non cambia nel terzo parziale.